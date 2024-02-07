Van'da Karla Mücadele Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Van'da Karla Mücadele Çalışmaları Devam Ediyor

Van\'da Karla Mücadele Çalışmaları Devam Ediyor

Van Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekibi, kar nedeniyle kapanan yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor. İlçelerde etkili olan kar ve tipi nedeniyle 199 mahalle ve mezra yolu kapandı. Karla mücadele ekipleri, Özalp, Saray, Muradiye, Gürpınar, İpekyolu, Tuşba, Çatak, Çaldıran ve Başkale ilçelerinde yolları açmaya çalışıyor. Ayrıca ekipler, mahsur kalan ve hasta vatandaşlara da yardım ediyor.

07.02.2024 14:47  Güncelleme: 14:58
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Van Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekibi, kar nedeniyle kapanan yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçelerde etkili olan kar ve tipi nedeniyle 199 mahalle ve mezra yolu kapandı.

Yağışın ulaşımda aksamalara yol açtığı Özalp, Saray, Muradiye, Gürpınar, İpekyolu, Tuşba, Çatak, Çaldıran ve Başkale ilçelerinde karla mücadele ekipleri, yolları açmaya çalışıyor.

Ekipler, yol açma çalışmalarının yanı sıra araçlarıyla yolda mahsur kalanların ve hasta vatandaşların da yardımına koşuyor.

Kaynak: AA

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