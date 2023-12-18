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Van'da karla mücadele çalışmaları zorluklarla devam ediyor

Van'da etkili olan kar yağışının ardından kapanan 138 mahalle ve mezra yolunun yeniden ulaşıma açılması için başlatılan karla mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan çalışmalarda 600 personel ve 370 iş makinesi görev alıyor. Ancak ekipler, tipi nedeniyle zaman zaman zor anlar yaşıyor.

Van\'da karla mücadele çalışmaları zorluklarla devam ediyor
18.12.2023 - 17:38,
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EKİPLER TİPİ NEDENİYLE ZORLANIYOR

Van'da etkili olan kar yağışının ardından kapanan 138 mahalle ve mezra yolunun yeniden ulaşıma açılması için başlatılan karla mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor. Büyükşehir Belediyesince yapılan çalışmalarda 600 personel görev alırken, 370 iş makinesi kullanılıyor. Kar kalınlığının kent merkezinde 10, yüksek kesimlerde ise 30 santimetreye ulaştığı belirtilirken, Saray ilçesine bağlı kırsal mahallelerde çalışma yürüten ekipler, tipiden dolayı zaman zaman zor anlar yaşıyor.

Behçet DALMAZ/VAN-DHA

Kaynak: DHA
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