Van'da Karla Mücadele Seferberliği Devam Ediyor - Son Dakika
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Van'da Karla Mücadele Seferberliği Devam Ediyor

Van Büyükşehir Belediyesi, yoğun kar yağışı sonucunda okulların tatil olduğu ve 560 yerleşim yerinin yollarının kapandığı Van'da, 270 araç ve 618 personelle karla mücadele seferberliği başlatmış durumda.

21.02.2025 18:27
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Van'da karla mücadele seferberliği

VAN - Van Büyükşehir Belediyesi, okulların tatil edildiği ve 560 yerleşim yeri yolunun ulaşıma kapandığı kentte 270 araç ve 618 personelle çalışmalarını sürdürüyor.

Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinasyonundaki karla mücadele ekipleri, gece saatlerinde bastıran kar yağışı sonrası kentte karla mücadele seferberliği başlattı. İki vardiya halinde yoğun bir mesai harcayan ekipler, vatandaşların herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmaması için aralıksız bir şekilde çalışıyor.

İl genelinde 100'lerce personel ve araçla yürütülen çalışmalarda gece boyu kar küreme ve tuzlama çalışması yaparken, sabahın ilk ışıkları ile birlikte yaya yolu ve refüjlerde de kar temizleme çalışması başlattı. Ekipler, ayrıca kırsalda da kapalı mahalle ve mezra yollarını açmak için yoğun bir çalışma yürütüyor.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünce yapılan uyarıları da dikkate alarak, önceden tedbir alan büyükşehir belediyesi ekipleri, gece saatlerinde başlayan kar yağışı ile birlikte harekete geçerek vatandaşların sorun yaşamaması için yoğun bir mesai harcıyor.

Yol Yapım Bakım Onarım Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, Ulaşım Dairesi Başkanlığı, Afet İşleri Dairesi Başkanlığı, Makine İkmal Dairesi Başkanlığı, Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ile Van Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ekipleri, ana arterlerde çalışma yapıyor. Kırsalda ise ulaşıma kapanan 263 mahalle ve 297 mezra olmak üzere toplam 560 yerleşim yeri yolunda çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: İHA

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