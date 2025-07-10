Van\'da Kimyasal Tehlike Tatbikatı

Van'ın Muradiye ilçesinde olası kimyasal, biyolojik, radyoaktif ve nükleer olaylarına hazırlık amacıyla tatbikat yapıldı.
Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) koordinasyonunda, AFAD ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin katılımıyla Ünseli Mahallesi'nde tatbikat düzenlendi.
3 kurumdan 135 personelin katıldığı tatbikatta senaryo gereği bir binada hardal gazı patlaması ihbarında bulunuldu.
Bunun üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve UMKE ekipleri sevk edildi.
AFAD ekipleri tarafından bulundukları yerden çıkarılan yaralılar, UMKE ekiplerine teslim edildi.
Ekipler tarafından Acil Müdahale Çadırı'na alınan yaralılar, müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi.
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