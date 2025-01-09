Van'da Kırağı ve Sis Etkili - Son Dakika
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Van'da Kırağı ve Sis Etkili

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Van'da Sibirya soğukları ağaçlarda kırağı oluşturdu, sis görüş mesafesini düşürdü.

09.01.2025 10:34
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Van'da kırağı ve sis etkili oldu

VAN - Van'da etkili olan Sibirya soğukları birlikte etkili olan sis görüş mesafesini düşürürken, sabah saatlerinde ağaçlarda kırağı oluşturdu.

Kentte son bir haftadır hüküm süren Sibirya soğukları hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Geceleri eksi 11 dereceyi gören Özalp'ta sisin de etkili olmasıyla ağaçlar kırağı tuttu. Sabah saatlerinde soğuk havanın yol açtığı kırağı, kartpostallık görüntüler oluşturdu Van-Özalp karayolunda etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesinde düşüş yaşandı. Sürücülerin zaman zaman zor anlar yaşadığı sis nedeniyle araçlar yavaş ilerlemek zorunda kaldı. Hava sıcaklığının eksi 11 derecenin altına düşmesiyle ağaçlarda kırağı aynı zamanda kartpostallık görüntülere de sahne oldu.

Bu günlerde soğukların etkili olduğunu ifade eden doğa fotoğrafçısı Ali İhsan Öztürk, "Soğuk hava etkili oluyor. Şuanda Muradiye ilçe sınırları içerisindeyiz. Bitkiler kırağı bağlamış. Her tarafı sis bürümüş. Bayağı bir soğuk var" dedi.

Kaynak: İHA

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