Van'da Koyun Desteği Projesi - Son Dakika
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Van'da Koyun Desteği Projesi

Van\'da Koyun Desteği Projesi
07.06.2025 11:11
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Van'da küçükbaş hayvan varlığını artırmak için 2 bin 375 besiciye 235 bin koyun desteği verildi.

Türkiye'de küçükbaş hayvan varlığı bakımından ilk sırada yer alan Van'da "Köyümde Yaşamak İçin Bir 'Sürü' Nedenim Var" projesi kapsamında 2020'den bu yana 2 bin 375 besiciye 235 bin koyun desteği verildi.

Geniş meralara ve verimli yaylalara sahip Van'da, küçükbaş hayvan sayısının artırılması amacıyla Hazine ve Maliye ile Tarım ve Orman bakanlıklarının desteği ve Ziraat Bankası işbirliğiyle başlatılan proje için başvurular sürüyor.

Yeniden hayvancılığa dönmek isteyenlerin yanı sıra hayvanlarının sayısını artırmak isteyen 2 bin 375 besici, 2020'de başlatılan projeden yararlanarak 235 bin koyun desteği aldı.

Destekler sayesinde doğdukları topraklarda yeniden hayvancılık yapmaya başlayan birçok besici, teslim aldıkları koyunlarla gelirlerini artırırken, bazı besiciler de sürülerini büyüterek hayvancılığın gelişmesine katkı sağladı.

Projeden yararlanmak isteyen besiciler, İl ve İlçe Tarım ve Orman müdürlüklerine müracaat ederek küçükbaş hayvan desteği alabiliyor.

"Gayemiz çiftçilerimizin gelir kaynağını artırmak"

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Edremit ilçesindeki Kurubaş Mahallesi'nde projeden yararlanan üç çocuk babası, 31 yaşındaki Medeni Çaksu'yu ziyaret etti.

Proje kapsamında hayvan sayısını 4 katına çıkaran besiciyle sohbet eden Balcı, AA muhabirine, projeye başvuran besicilere sıfır faizli, bir yıl ödemesiz ve 5 yıl vadeli kredi desteği sunduklarını söyledi.

Van'da küçükbaş hayvan sayısını artırmak için çaba gösterdiklerini belirten Balcı, şunları kaydetti:

"Şu ana kadar 2 bin 375 besiciye 235 bin koyun verdik. Projeyle koyun yetiştiriciliği yapan besicilerin sürülerini 100 baş ve üzerine çıkarmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Proje kapsamında meraları ıslah ediyor, hayvan hastalıklarıyla mücadele ediyor, göletler yapıyoruz. Aynı zamanda kaba yem ihtiyacını karşılamaya çalışıyoruz. Üç yılda çiftçilerimize 175 milyon liralık sertifikalı tohum dağıttık, 2,5 milyon meyve fidanı diktik. Sıvatları dağıtmaya devam ediyoruz. Dişi kuzu kesimini engelliyor, erkek kuzu kesimini garanti altına alıyoruz. Gayemiz çiftçilerimizin gelir kaynağını artırmak, zenginleşmelerine ve refahlarına destek olmak, köyden kente göçün azalmasına katkı sağlamak."

Van'ın Türkiye'nin en büyük meralarına sahip illerinden biri olduğuna dikkati çeken Balcı, "Devletimizin gerçek sahibi milletimize, kaynaklarımızı aktarmaktan, çiftçilerimizin yanında olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Van önceden 7-8 milyon küçükbaş hayvan varlığına sahipmiş. Şu an 3,5 milyon. Hedefimiz tekrar eski sayıyı yakalamak." diye konuştu.

"Sürümü 4 katına çıkardım"

Projeden yararlanan Medeni Çaksu ise yaşadığı ekonomik sıkıntılar nedeniyle yıllar önce doğup büyüdüğü toprakları terk etmek zorunda kaldığını anlattı.

Batı illerine giderek yıllarca inşaatlarda çalıştığını anlatan Çaksu, şöyle konuştu:

"Geçimimi sağlamak için sürekli inşaatlarda çalışıyordum. Projeden 2022'de haberim oldu. Başvurumu yaptım. Olumlu sonuçlanınca 100 koyun alarak besiciliğe başladım. Sürümü 4 katına çıkardım. Çok memnunum. Ekonomik olarak rahatladım. Sürümden elde ettiğim gelirle aileme bakıyorum. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin her zaman desteğini alıyoruz. Hayvanlarımın aşılarını yapıyoruz. Küpe desteği alıyoruz. Bize bu imkanları sağlayan valimizden Allah razı olsun."

Kaynak: AA

Türkiye, Ekonomi, Güncel, Yaşam, Tarım, van, Son Dakika

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