Van'da Kurbanlık Satışları Zor Durumda - Son Dakika
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Van'da Kurbanlık Satışları Zor Durumda

07.06.2025 19:01
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Van'da besiciler yüksek maliyetler ve düşük talep nedeniyle zararına satış yapıyor.

(VAN) - Van'ın İpekyolu ilçesinde kurulan kurban pazarında bayramın ikinci gününde hareketli geçse de besiciler yüksek maliyetler ve düşük kazanç nedeniyle zararına satış yaptıklarını ifade etti. Besici Şahin Cihan, "Eskiden hayvancılıkla geçinen köyümüzde sadece iki kişi kaldı. Ben de satıyorum. Artık dağlarda koyun kalmayacak. Şehre taşınıp inşaatta çalışmayı düşünüyoruz. Besicilik bitti" dedi.

Van'da Kurban Bayramı'nın ikinci gününde pazarda yaşanan yoğunluk, satışlara yansımadı. Fiyatların düşmesine rağmen birçok vatandaş kurban alamadığını dile getirirken, besiciler de maliyetlerin yüksekliğinden yakındı.

"Geçen yılla aynı fiyata satıyoruz ama müşteri yok"

Vanlı besici Cengiz Balandı, kurbanlık fiyatlarını geçen yılki seviyelerde tuttuklarını ancak yine de alıcı bulamadıklarını belirterek, "Bu sene piyasa berbat. Geçen sene aldığımız 4 bin 500 TL'lik yeşil saman bu sene 14 bin TL oldu. Bu şartlarda çiftçiliği sürdürmemiz mümkün değil. Bayramın ikinci günü bitmek üzere ama elimde kalan dört hayvanı köye geri götürmek zorundayım. Nakliye masrafı da cabası. Devletten yem ve nakliye desteği bekliyoruz" dedi.

"Hayvanlarımız elimizde kaldı, besicilik bitiyor"

Bahçesaraylı besici Şahin Cihan ise hayvancılığı bırakma noktasına geldiklerini belirterek, şunları söyledi:

"6-7 aydır evde beslediğimiz hayvanları buraya getirdik. Ama insanlar 10-12 bin TL fiyat teklif ediyor. Oysa biz bu hayvanları 25-30 bin TL'ye almışız. Bahçesaray'da yollar altı ay kapalı kalıyor, bu da maliyetleri artırıyor. Şap hastalığı, yol sorunları, yem fiyatları derken hayvanlar maliyetine bile satılamıyor. Eskiden hayvancılıkla geçinen köyümüzde sadece iki kişi kaldı. Ben de satıyorum. Artık dağlarda koyun kalmayacak. Şehre taşınıp inşaatta çalışmayı düşünüyoruz. Besicilik bitti."

Bir diğer besici Rıdvan Gül de ekonomik kriz nedeniyle hayvanların değer görmediğini söyleyerek, "Gidiyorsun kasaplara gidiyorsun aynıdır buraya geliyorsun aynıdır. Kurban bu sene hiç gitmiyor. Etin kilosu şu an çok ucuz. Yani bir hayvan Van gibi yerde yılda tam 3 bin lira para yiyor. Samanı, buğday, arpası, çobanı var. Millet mağdurdur bu sene çok mağdurdur. Hiç kimse geçinemiyor. Geçen yıl 410 TL olan canlı etin kilosu bu yıl 390 TL'ye düştü. Yemin torbası 2 bin TL oldu, ayda 12 bin TL yem parası gidiyor. Hayvanın satışı 12 bin TL. Zarar kaçınılmaz. Artık herkes inşaata ya da yurt dışına çalışmaya gidiyor. Dolar olmuş 40 TL, eskiden bir koyun bir altın ederdi, şimdi üç koyun bir altın etmiyor" diye konuştu.

"Bu sene kurbandan memnun değiliz"

Kurbanlık almaya gelen vatandaş, "Piyasa geçen seneye göre biraz düşük hayvanlar bu sene bilmiyorum. Hayvanlar da güzel değil fazla. Ama piyasa da düşük. Bir tane kuzu aldık kendimize keseriz. 12 bin liraya aldık. Yani geçen senede aynı fiyatlardaydı" dedi.

Besici Nurullah Ateş ise, "Biz kurbancıyız. her sene bu işi yapıyouz. Bu sene kurbandan memnun değiliz masraflar var. Çobanlar var çobanların aylığını 95 bin lira veriyoruz kurtarmıyor bizi. Biz buraya geliyoruz. Alıcı da bizle dalga geçiyor. 15 bin diyoruz. Bize '10 bin olmuyor mu?' diyor. Milletde para var biz malımızı satamıyoruz" diye konuştu.

Muhammed Çelik ise pazarın en küçük satıcısı olduğunu belirterek, "Bir sürü koyunum elimde kaldı. Yeme para gidiyor, bakım masrafı var. Ama alıcı yok. Emeğimize yazık" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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