Van\'da Minibüs-Kamyon Çarpıştı: 1 Yaralı

Van'da minibüs ile kamyonun çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
İpekyolu ilçesine bağlı Yalım Erez Mahallesi'nde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 65 AV 185 plakalı minibüs ile 65 NV 791 plakalı kamyon çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan minibüs şoförü, 112 Acil Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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