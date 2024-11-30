Van\'da Mısır Çarşısı\'nda Yangın

Van'ın İpekyolu ilçesindeki Mısır Çarşısı'nda çıkan yangında birçok dükkanda hasar meydana geldi.
Şerefiye Mahallesi'ndeki Mısır Çarşısı'nda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Polisler çevrede güvenlik önlemi aldı, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri de yangına müdahale etti.
Birçok dükkanın zarar gördüğü yangını uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alan itfaiye ekipleri, soğutma çalışmalarını sürdürüyor.
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