Van’da Öğrencilerden Oratoryo Performansı

Van'da ortaokul öğrencileri, müzik öğretmeni Arzu Zorer Üzan'ın hazırladığı "Kurtuluştan Kuruluşa" oratoryosunu seslendirdi.

Edremit ilçesindeki Uygulama Otelinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Etkinlikte sahne alan Türk Eğitim Vakfı (TEV)-İfakat Yavuz Ortaokulu ve Hacı Ali Akın Ortaokulu öğrencilerinin, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı bandosunun desteğiyle seslendirdiği "Kurtuluştan Kuruluşa" oratoryosu, katılımcılardan alkış aldı.

Program sonunda konuşan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, oratoryoyu hazırlayan TEV-İfakat Yavuz Ortaokulunda görevli müzik öğretmeni Üzan ve öğrencileri tebrik etti.

Etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Balcı, şöyle konuştu:

"Çocukları çok seviyoruz. Eğitim Van'da bir numaralı önceliğimiz. Canla başla Van'ı geleceğe hazırlamaya çalışıyoruz. Van'da büyük bir kültür merkezinin inşaatı devam ediyor. Müzik, drama okulları da içinde olacak. Bitince Van'a değer katacak. Büyük bir Bebek-Çocuk Kütüphanesi inşaatımız devam ediyor. Okullara 4,5 milyona yakın kitap sağladık. Sadece 750 bin TÜBİTAK yayını var. 26 kapalı spor salonu, 100 müzik, resim odası yaptık."

Bu yıl Van'da müzik ağırlıklı ilkokul ve ortaokul kurulacağını belirten Balcı, "Ben Van'ın geleceğinin daha açık olduğunu düşünüyorum. Öğrencileri seven, kültüre, sanata kıymet veren bir vali olarak Vanlı öğretmenlerimizin, öğrencilerimizin bu başarılarını yakından görmekten büyük mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Biz de geleceğimizi şekillendirecek olan çocukların hayallerini gerçekleştirebilmeleri için katkı sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Programa, Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanı Binbaşı Fırat Aslan, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nurettin Aras, İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdurrahman Şahin, Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necdet Takva ile kurum amirleri ve davetliler katıldı.