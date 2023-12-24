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Van'da olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar tatil - Son Dakika
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Van'da olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar tatil

Van'ın Çaldıran ilçesindeki tüm okullar ile Muradiye, Çatak ve Özalp ilçelerinde taşıma kapsamındaki okullarda yarın eğitime ara verildi. Yoğun kar ve buzlanma tehlikesi nedeniyle okullar tatil edildi.

Van\'da olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar tatil
24.12.2023 - 22:53,
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Van'da olumsuz hava koşulları nedeniyle Çaldıran ilçesindeki tüm okullarda, Muradiye, Çatak ve Özalp ilçelerinde de taşıma kapsamındaki okullarda yarın eğitime ara verildi.

Muradiye Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçede olumsuz hava şartlarının etkili olduğu belirtildi. Açıklamada, yoğun kar ve yollarda buzlanma tehlikesi dolayısıyla yarın taşımalı eğitim kapsamındaki tüm okullarda eğitime ara verildiği kaydedildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise Çaldıran ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle tüm ilk ve orta dereceli okullar ile diğer eğitim kurumlarının yarın tatil edildiği duyuruldu.

Çatak ve Özalp ilçelerinde de yoğun kar ve bazı mahalle yollarının kapalı olması nedeniyle taşıma kapsamındaki okullarda eğitime ara verildiği bildirildi.

Kaynak: AA
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