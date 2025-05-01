Van'da Otobüs Devrildi: 28 Yaralı

(VAN) - Van'ın Gevaş ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında bir yolcu otobüsü kontrolden çıkarak devrildi. İlk belirlemelere göre kazada 28 kişi yaralandı.

Van- Bitlis karayoluda, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 44 AJ 999 plakalı yolcu otobüsü, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak devrildi.

Dokuzağaç mahallesi yakınlarında sabah saat 04.00 sularında gerçekleşen kazada, otobüsün içindeki yolcular, arka cam ve havalandırma bölümünden tahliye edildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi, jandarma, polis ve Gevaş İtfaiyesi sevk edildi. Kazada, ilk belirlemelere göre 28 kişi yaralandı. Yaralılar, bölgedeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.