Van'da şarampole devrilen pikabın sürücüsü ağır yaralandı

Van'ın Erciş ilçesinde şarampole devrilen pikabın sürücüsü ağır yaralandı.
Mesut Cevher idaresindeki 34 TD 736 plakalı pikap, Sahilkent yolunda 40 metre yükseklikten şarampole devrildi.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çabasıyla araçtan çıkarılan Cevher, ambulansla Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
İlk müdahalesi burada yapılan yaralı, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi'ne sevk edildi.
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