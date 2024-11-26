VAN'ın Erciş ilçesinde tefecilik soruşturması kapsamında 4 şüpheli gözaltına alındı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde 81 il genelinde Mali Suçlara Yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; Van'ın Erciş ilçesindeki 6 ikamet ile 3 iş yerine operasyon düzenlendi. 4 kişi tefecilik suçlamasıyla gözaltına alınırken, şüphelilerin adreslerinde 1 ruhsatsız silah, 60 fişek, 3 şarjör, 1 çek tutanağı, 4 araç satış sözleşmesi (müştekinin borçlandırıldığı) ele geçirildi.
Haber: VAN,
Son Dakika › Güncel › Van'da Tefecilik Operasyonu: 4 Gözaltı - Son Dakika
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