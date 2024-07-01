Van'da geçen hafta terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 16 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda, 23-30 Haziran'da düzenlenen operasyonlarda, 8 PKK/KCK, 7 FETÖ ve 1 dini istismar terör örgütü şüphelisi yakalandı.
Gözaltına alınan 16 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
Son Dakika › Güncel › Van'da terör örgütlerine yönelik operasyon: 16 gözaltı - Son Dakika
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