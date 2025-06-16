Van'da terör örgütlerine yönelik soruşturmalar kapsamında 8 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda 1-15 Haziran'da yürütülen çalışmalarda 5 terör örgütü PKK/KCK ve 3 dini istismar eden terör örgütleri şüphelisi gözaltına alındı.
Zanlılar hakkında adli işlem yapıldı.
Son Dakika › Güncel › Van'da Terörle Mücadele: 8 Gözaltı - Son Dakika
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