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Van'da Torbacılara Operasyon: 14 Şüpheli Hakkında İşlem Yapıldı - Son Dakika
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Van'da Torbacılara Operasyon: 14 Şüpheli Hakkında İşlem Yapıldı

Van'da gençlerin yoğun bulunduğu alanlarda, sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 184 gram sentetik uyuşturucu, 83 gram kokain, 14,62 gram esrar ve 5 uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyon sonucunda 3 şüpheli uyuşturucu ticareti yapmak/uyuşturucu nakletmek suçundan, 11 şüpheli ise uyuşturucu kullanmak suçundan işlem yapıldı.

Van\'da Torbacılara Operasyon: 14 Şüpheli Hakkında İşlem Yapıldı
28.12.2023 - 21:35,
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Van'da "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonlarında 14 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, 22-28 Aralık'ta gençlerin yoğun bulunduğu alanlarda, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonda, 184 gram sentetik uyuşturucu, 83 gram kokain,14,62 gram esrar ve 5 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak/uyuşturucu nakletmek", 11'i hakkında da "uyuşturucu kullanmak" suçundan işlem yapıldı.

Kaynak: AA
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Uyuşturucu Ticareti, Van, Güvenlik, Hukuk, Spor, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Van'da Torbacılara Operasyon: 14 Şüpheli Hakkında İşlem Yapıldı - Son Dakika
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