Van'da Trafik Denetimi: 139 Araç Men Edildi

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Van'da jandarma ekiplerince yapılan trafik denetimlerinde, 139 araç trafikten men edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 11-18 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirdikleri trafik denetimlerinde, 1985 yol kullanıcısına trafik güvenliği eğitimi verdi.

Denetimlerde, 606 araç ve sürücüye 1 milyon 675 bin 149 lira idari para cezası uygulandı.

Hız kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle 87 sürücüye 92 bin 580 lira ceza uygulayan ekiplerin kontrollerinde, 139 araç trafikten men edildi.