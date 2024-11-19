Van'da jandarma ekiplerince yapılan trafik denetimlerinde, 139 araç trafikten men edildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 11-18 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirdikleri trafik denetimlerinde, 1985 yol kullanıcısına trafik güvenliği eğitimi verdi.
Denetimlerde, 606 araç ve sürücüye 1 milyon 675 bin 149 lira idari para cezası uygulandı.
Hız kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle 87 sürücüye 92 bin 580 lira ceza uygulayan ekiplerin kontrollerinde, 139 araç trafikten men edildi.
Son Dakika › Güncel › Van'da Trafik Denetimi: 139 Araç Men Edildi - Son Dakika
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