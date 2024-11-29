Van'da Trafik Denetimlerinde 139 Araç Men Edildi - Son Dakika
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Van'da Trafik Denetimlerinde 139 Araç Men Edildi

Van'da yapılan denetimlerde 139 araç trafik kurallarını ihlal ettiği için trafikten men edildi.

29.11.2024 18:46
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Van'da Jandarma ekiplerince gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 139 araç trafikten men edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 18-24 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 2831 yol kullanıcısına trafik güvenliği eğitimi verildi.

Denetimlerde 13 bin 260 araç kontrol edildi, 593 sürücü ve araca 1 milyon 712 bin 711 lira idari para cezası uygulandı.

Ekiplerin kontrollerinde 139 araç trafikten men edildi.???????

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Van'da Trafik Denetimlerinde 139 Araç Men Edildi - Son Dakika

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