Van'da Trafik Denetimlerinde 139 Araç Men Edildi

Van'da Jandarma ekiplerince gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 139 araç trafikten men edildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 18-24 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 2831 yol kullanıcısına trafik güvenliği eğitimi verildi.
Denetimlerde 13 bin 260 araç kontrol edildi, 593 sürücü ve araca 1 milyon 712 bin 711 lira idari para cezası uygulandı.
Ekiplerin kontrollerinde 139 araç trafikten men edildi.???????
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