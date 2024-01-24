Van\'da trafik denetimlerinde 342 sürücüye işlem yapıldı

Van Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde 342 sürücü hakkında işlem yapıldı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 16-23 Ocak tarihleri arasında 9 bin 942 araç ve sürücünün sorgulaması yapıldı.

Denetimlerde 342 sürücü hakkında çeşitli ihlallerden dolayı işlem yapıldı, 16 araç trafikten men edildi.