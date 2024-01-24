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Van Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde 342 sürücü hakkında işlem yapıldı.
Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 16-23 Ocak tarihleri arasında 9 bin 942 araç ve sürücünün sorgulaması yapıldı.
Denetimlerde 342 sürücü hakkında çeşitli ihlallerden dolayı işlem yapıldı, 16 araç trafikten men edildi.
Son Dakika › Güncel › Van'da trafik denetimlerinde 342 sürücüye işlem yapıldı - Son Dakika