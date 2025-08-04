Van'da Turizm Geliştirme Toplantısı - Son Dakika
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Van'da Turizm Geliştirme Toplantısı

Van\'da Turizm Geliştirme Toplantısı
04.08.2025 15:17
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Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Alpaslan, Van'da turizmi geliştirmek için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

Van'da Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan ile Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı'nın katılımı ile "Turizm Tanıtım ve Geliştirme Toplantısı" düzenlendi.

Van Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, kentteki bir otelde gerçekleştirilen toplantıda konuşan Alpaslan, Türkiye'nin ve Van'ın turizm gelirlerinin daha da artırılması için çalışma yapıldığını söyledi.

Dünyada turizm gelirleri bakımından daha ön sıralarda yer almak için çalıştıklarını vurgulayan Alpaslan, "81 ilimizdeki tarihi ve turizm değerlerini daha iyi tanıtarak gelirimizi 100 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz. Van ilimizin de saymakla bitiremeyeceğimiz turizm ve tarihi değerleri var. Bu değerleri ön plana çıkararak kazancımızı artırmamız için hiçbir engel yok. Van'ın master planı hazır. Van, turizm gelirlerinden payını alacaktır." ifadelerini kullandı.

"Türkiye'nin en güzel kütüphanelerinden birini yapıyoruz"

Balcı ise Van'da Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle kültür ve turizm adına güzel çalışmaların yapıldığını belirtti.

Kentin potansiyelinin yüksek olduğunu ve bunu değerlendirmek için çalışmaların devam ettiğini kaydeden Balcı, tarihi yapılarda başlatılan restorasyon projelerinin sürdüğünü anlattı.

Balcı, "Eski Van Şehri'ni ayağa kaldırıyoruz. Surlar yeniden onarılıyor. Abbasağa Cami, 750 yıllık tarihi Ulu Cami, Kızıl Minareli Cami, Hüsrevpaşa Hanı aslına uygun restore ediliyor. Eski Van Şehri'ne yeni bir mahalle kuruluyor. Kalenin güney tarafı ışıklandırılıyor. Ayrıca Türkiye'nin en güzel kütüphanelerinden birini yapıyoruz. 12 ilçemize kütüphane kazandırdık. Çok modern bir kültür merkezimizin inşaatı devam ediyor. Turizme destek amacıyla sahil yolunu yaptık. Bu yolda ayrıca bilim merkezi açıyoruz." diye konuştu.

Katılımcıların talep ve önerilerinin dinlendiği toplantıya, AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, Vali Yardımcıları Musa Göktaş ile İbrahim Gültekin, AK Parti İl Başkanı Abdulahat Arvas, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu ve sektör temsilcileri katıldı.

Alpaslan ve Balcı, daha sonra yapımı devam eden il halk kütüphanesi ve kültür merkezi inşaatında incelemelerde bulundu.

Kaynak: AA

Nadir Alpaslan, Kültür Sanat, Ekonomi, Türkiye, Kültür, Turizm, Güncel, Balcı, van, Son Dakika

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