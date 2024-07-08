Van'da yayla arazisi meselesi nedeniyle çıkan kavgada 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Van'da yayla arazisi meselesi nedeniyle çıkan kavgada 3 kişi yaralandı

Van\'da yayla arazisi meselesi nedeniyle çıkan kavgada 3 kişi yaralandı

Van'ın Başkale ilçesinde Oğulveren Mahallesi ile Mazılı mezrasında oturanlar arasında yayla arazisi meselesi nedeniyle çıkan kavgada 1'i kadın 3 kişi yaralandı. Kavganın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, jandarma bölgede güvenlik önlemi aldı.

08.07.2024 10:20
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VAN'da mahalle ile mezrada oturanlar arasında 'yayla arazisi' meselesi nedeniyle çıkan taşlı, sopalı kavgada 1'i kadın 3 kişi yaralandı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Başkale ilçesine 70 kilometre uzaklıktaki Oğulveren Mahallesi'ndeki yaylada meydana geldi. Oğulveren Mahallesi ile Mazılı mezrasında oturanlar arasında uzun süredir devam eden 'yayla arazisi' meselesi nedeniyle tartışma çıktı. İki yerleşim yerinde oturanlar, koyun sağmak için gittikleri yaylada kavga etti. Kadınların da karıştığı taşlı sopalı kavgada 1'i kadın, 3 kişi yaralanırken, ihbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırılırken, jandarma bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.

Kaynak: DHA

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