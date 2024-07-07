Van\'da yüksekten düşen bebek ambulans helikopterle hastaneye nakledildi

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Van'ın Bahçesaray ilçesinde yüksekten düşen bebek, ambulans helikopterle şehir merkezindeki hastaneye nakledildi.

İl Sağlık Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, yüksekten düşme sonucu Bahçesaray Devlet Hastanesi'nde tedavi gören 1 yaşındaki bebeğin, ileri tetkik ve tedavisi için Van'a sevk edilmesine karar verildi.

Bunun üzerine ilçeye yönlendirilen ambulans helikoptere alınan minik bebek, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bebeğin tedavisinin devam ettiği öğrenildi.