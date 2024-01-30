Van\'ın Erciş ilçesindeki hastane \'Anne Dostu\' unvanını aldı

Van'ın Erciş ilçesinde, Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi "Anne Dostu" unvanı aldı.

Sağlık Bakım Hizmetleri Birim Sorumlusu Semra Kanşıray, bebek ve anne dostu hastane olarak hizmet verdiklerini söyledi.

Bu uygulamayla anne adaylarının tek kişilik odalarda doğum yapabileceğini anlatan Kanşıray, "İstekleri doğrultusunda tüm sürece refakatçileri de eşlik edebilecek. Doğumhanemizde 6 yataklı tek kişilik odalarımız anne, bebek ve refakatçilerinin mahremiyet, konfor, hijyen ihtiyaçları ön planda tutularak düzenlendi. Hastanemizde sürecin başlatılmasına katkı sunan, desteklerini esirgemeyen İl Sağlık Müdürümüz Muhammed Tosun'a teşekkür ederiz." diye konuştu.

Hastanede doğum yapan Özge Tüncer de sunulan imkanlardan çok memnun olduğunu ifade ederek, "Evimde doğum yapar gibi konforlu bir ortamda doğumum gerçekleşti. Ebelerimizin ve doktorlarımızın ilgisi çok iyiydi. Dün doğum yaptım. Bir oğlum oldu. Adını Mustafa koyduk. Başta devletimiz olmak üzere, emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.