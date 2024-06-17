Van Erciş'te Kaçak Avlanmış 5 Ton İnci Kefali Ele Geçirildi

Van'ın Erciş ilçesinde, jandarma ekiplerince yapılan denetimlerde tuzlanarak kurutulmuş 5 ton inci kefali ele geçirildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pay Mahallesi yakınlarında 2 kamyoneti durdurdu. Kamyonetlerin kasasında kaçak avlanmış ve tuzlanarak kurutulmuş halde 5 ton inci kefali bulundu.
Araç sürücülerine toplam 78 bin 240 lira idari para cezası uygulandı, kamyonetler 15 gün trafikten menedildi.
Balıklar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.
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