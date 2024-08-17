Van Gölü Dip Çamuru Temizliği Devam Ediyor - Son Dakika
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Van Gölü Dip Çamuru Temizliği Devam Ediyor

Van Büyükşehir Belediyesi, Van Gölü'nün korunması için başlattığı dip çamuru temizleme çalışmalarında üçüncü etaba geçti. Toplamda 100 iş makinesi ve 100'den fazla personel ile gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde, gölün 14 kilometrelik sahil bandından 5 milyon metreküp dip çamuru çıkartılması planlanıyor.

17.08.2024 21:31
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Van Gölü dip çamuru temizliğinin iki etabı tamamlandı

100 iş makinesiyle gerçekleştirilen dip çamuru temizleme çalışmalarında üçüncü etaba geçildi

VAN - Van Büyükşehir Belediyesi, Van Gölü'nün korunmasına yönelik başlattığı ve toplamda 100 iş makinesiyle gerçekleştirilen dip çamuru temizleme çalışmalarında üçüncü etaba geçildi.

Türkiye'nin en büyük gölü olan Van Gölü'nü kirlilikten arındırmak amacıyla gerçekleştirilen dip çamuru ve balçık temizleme çalışmaları, 1'inci ve 2'inci etapta tamamlanırken, 3'üncü etapta ise yoğun bir şekilde devam ediyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının koordinasyonunda sürdürülen temizlik çalışmasında 1 milyon 950 bin metreküp balçık ve dip çamuru temizliği yapıldı. Tuşba ilçesi İskele Mahallesi sahil kısmında başlatılan 1'inci etap ve İpekyolu ilçesi Yaşar Kemal Parkı sahil kısmındaki 2'inci etaptaki çalışmalar tamamlandı. Yüzüncü Yıl Üniversitesi ve İskele 15 Temmuz Parkı arasındaki 3'üncü etapta ise çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor.

Toplamda 100 iş makinesi ve 100'den fazla personel ile sürdürülen bu çalışmalar neticesinde, gölün 14 kilometrelik sahil bandından 5 milyon metreküp dip çamuru çıkartılması planlanıyor.

Kaynak: İHA

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