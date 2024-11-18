Van Gölü İçin Türkü ve Klip - Son Dakika
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Van Gölü İçin Türkü ve Klip

Behlül Şerefoğlu, Van Gölü'nün korunmasını savunan bir türkü ve klip hazırladı.

18.11.2024 23:54
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Van Gölü'ne dikkat çekmek için türkü yazıp klip çektiler

BİTLİS - Bitlis'in Ahlat ilçesinde yaşayan şair ve söz yazarı emekli öğretmen Behlül Şerefoğlu, Van Gölü'ne dikkat çekmek için türkü yazıp klip çekti.

Şerefoğlu tarafından Van Gölü'nün korunmasına dikkat çekmek için yazılan 'Van Gölü' adlı türkünün klibi izleyiciyle buluştu. Van Gölü'nün Türkiye'de daha iyi tanıtılması ve bölgenin turizme açılmasına katkı sağlamak amacıyla şair ve söz yazarı Behlül Şerefoğlu tarafından yazılan Van Gölü adlı şiir, yine yazarı tarafından bestelendi. Bestelenen eser ise tanınmış sanatçılar Mustafa Akarsu ve Gürhan Ötün tarafından seslendirildi. Kısa zamanda beğenilen türkü, video klip ve müzik albümü olarak piyasada yerini aldı.

Türkü'nün söz yazarı Behlül Şerefoğlu bir hayali gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi. Şerefoğlu; "Van Gölü dünyanın ikinci sodalı gölü, onun için çok kıymetli, bizim için, ülkemiz için çok önemli bir göl, temiz kalması gerekiyor. Biz bu doğrultuda yıllar önce, 'Van Gölü Aktivitsleri Derneği' kurduk. Yıllardır mücadele veriyoruz, farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Bu çalışmalar süresince içimden gelerek, dikkatleri çekmek için Van Gölü adına bir türkü yazıp besteledim, büyük bir çabayla klibini çektik. Van Gölü'ne dikkatler daha da artacak ve Van Gölü temizliği sağlanacak. Klibimiz kısa sürede izleyicisinin beğenisini alarak büyük kitlelere ulaştı ve ulaşmaya devam edecek. Ben buna inanıyor ve güveniyorum ki; Van Gölü bir gün tertemiz olacak, Van Gölü kirlenmesin, mavi kalsın. Van Gölü klip çalışmasında destek veren herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

Eseri dinleyiciler ile buluşturan yapım şirketinin sahibi sanatçı Gürhan Ötün ise "Değerli sanatçımız Behlül Şerefoğlu 'Van Gölü' Adlı eserini farkındalık adına kaleme aldı ve 'Van Gölü Temiz Kalsın' sloganıyla yola çıktı, çevreci, duyarlı kişiliğiyle, bu müstesna eseri besteleyip seslendirdiği için kendisine teşekkürlerimizi sunuyoruz. Yıldızı parlasın. Video klip ve müzik albümü tüm dijital platformlarda yayına girmiştir. Hayırlı olsun" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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