Van Gölü'nde Antik Yapı Bulundu - Son Dakika
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Van Gölü'nde Antik Yapı Bulundu

Su Altı Görüntü Yönetmeni Ceylan, Van Gölü'nde burç yapısı ve amfora parçaları görüntüledi.

13.03.2025 12:16
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Su Altı Görüntü Yönetmeni Tahsin Ceylan, Van Gölü'nde yaptığı dalış sırasında Akdamar Adası kıyısında 15 metre derinlikte bulunan burç benzeri yapı ile duvar kalıntıları görüntüledi.

Van Gölü'nün derinliklerinde araştırmalar yapan Ceylan ve ekibi, Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı dalgıç ekibi, Türkiye Su Altı Sporları Federasyonu Van Temsilcisi ve Van Diving Dalış Okulu Eğitmeni Serkan Ok ile Van Gölü'ne dalış yaptı.

Akdamar Adası ve Altınsaç bölgelerinde yapılan dalışlar sırasında, adanın kıyısında 15 metre derinlikte burç benzeri yapı ile duvar kalıntıları Ceylan ve ekibi tarafından kayıt altına alındı.

Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanı Binbaşı Fırat Aslan'ın yaptığı dalış sırasında duvarın üzerinde amfora (antik testi) parçalarına da rastlayan Ceylan, kıyı bölgelerinde oluşan buz tabakasının altından gölü görüntüledi.

Ceylan, AA muhabirine, Van Gölü'nün derinliklerindeki sırları araştırmaya devam ettiklerini söyledi.

Gölün güzelliklerini turizme kazandırmayı amaçladıklarını belirten Ceylan, "Zorlu kış koşullarında bile Van Gölü ayrı bir güzel. Van, ülkemizde en çok kar yağışının olduğu bölgelerden biri. Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı dalış timleri ve Van Diving Dalış Okulu eğitmenleri ile bu kez Akdamar Adası ve Altınsaç bölgelerinde dalışlar gerçekleştirdik. Yüzey suyunun 4-7 derece arasında olduğu dalışlarda yine son derece ilginç kayıtlara ulaştık." dedi.

Daha önce de Van Gölü'nün derinliklerindeki mikrobiyalitleri, kale kalıntılarını ve bazı yapı gruplarını görüntülediklerini anlatan Ceylan, şunları kaydetti:

"Akdamar Adası'nın kıyısında yaklaşık 15 metre derinlikte burç benzeri bir antik yapıyı kayıt altında aldık. Hiç bozulmamış konumdaki yapının geçmişte su üstünde olduğunu düşünürsek Van Gölü'nün uzun yıllar içinde 15-20 metre yükseldiği sonucuna ulaşabiliriz. Aynı derinliklerde ilerlediğimizde yine hiç bozulmamış bir duvar kaydı aldık. Muhtemelen büyük bölümü toprak altında kalan duvarın üzerinde ise amfora parçaları gözlemledik. 2 günlük dalışlarımıza dalışsever arkadaşımız Mete Ergun da dron kaydı alarak destek sağladı. Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanı Binbaşı Fırat Aslan da dalışlarımıza eşlik etti. Gölde buz tutma oranı düşük olsa da kıyısal alanda buz altından birkaç görüntü almayı başardık. Van Gölü'nün sırlarını aralamaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA

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