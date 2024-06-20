Van Gölü'nde Dalış Sezonu Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Van Gölü'nde Dalış Sezonu Açıldı

Dünyanın en büyük sodalı gölü olan Van Gölü'nde su sıcaklığının artmasıyla birlikte dalış sezonu açıldı. Gölün derinliklerinde inci kefali balığı ve mikrobiyalitler gibi su altı zenginlikleri bulunuyor. Rus batığı ve kale kalıntıları da keşfedilen göl, amatör ve profesyonel dalgıçları bekliyor. Van Gölü'nün yüksek irtifaya sahip olması nedeniyle cazibe dalış merkezi haline gelebileceği belirtiliyor.

20.06.2024 09:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van Gölü'nde dalış sezonu açıldı

Van Gölü'nün mest eden su altı zenginlikleri ziyaretçilerini bekliyor

VAN - Dünyanın en büyük sodalı gölü olan ve 800 bin yıllık geçmişe sahip Van Gölü'nde su sıcaklığının artmasıyla birlikte dalış sezonu açıldı.

Volkanik Nemrut Dağı'nın patlaması sonucu oluşan, 3 bin 713 kilometrekarelik alanıyla tıpkı bir deniz gibi uzanan uçsuz bucaksız suları, Van Gölü'nü dalış turizmi açısından elverişli hale getiriyor. Van Gölü, derinliklerinde inci kefali balığı başta olmak üzere, daha sonra keşfedilen mikrobiyalitler ile Vangölü Küçük Mercan balığını barındırıyor. Yine daha sonra yapılan dalışlarda Rus batığı ve kale kalıntılarına rastlanan Van Gölü'nün sırlı derinlikleri, bu yılda havaların ısınmasıyla birlikte amatör ve profesyonel dalgıçların ziyaretini bekliyor. Bu yıl da Sualtı Arama Kurtarma Eğitim Derneği üyeleri, suların ısınmasıyla birlikte sezonun ilk dalışını başarıyla gerçekleştirdi.

"Cazibe dalış merkezi haline gelebilir"

İHA muhabirine konuşan AKEM Başkanı Halil İbrahim Atacan, havaların ısınamamasından dolayı sezonu çok geç açtıklarını belirtti. Suların ısınmasının ardından ilk dalışlarını gerçekleştirdiklerini ifade eden Atacan, "Güzel ve başarılı dalışlarla sezonu geçirmeyi diliyoruz. Van Gölü'nün konum açısından yüksek irtifaya sahip olduğunu biliyoruz. Bu yüzden de cazibe dalış merkezi haline gelebilir. Çünkü her dalgıcın da yüksek irtifada dalmak istediğini de biliyoruz. Su altı görüşümüz 5 ila 7 metre arasında değişmektedir. Su altı zenginliklerimiz ise mikrobiyalitler, Vangölü Küçük Mercan balığı ile Van balığımızdır. Bu şekilde 3 özel noktada buluşabiliyoruz" dedi.

Dalış tutkunlarını dalış eğitim okullarına davet eden Atacan, böylece Van Gölü'nün mest eden dünyasına adım atacaklarını kaydetti.

Kaynak: İHA

Van Gölü, Van, Doğa, Turizm, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van Gölü'nde Dalış Sezonu Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


08:11 Kredi kartı harcamaları patladı Limit ve taksit sayısına yeni düzenleme Kredi kartı harcamaları patladı! Limit ve taksit sayısına yeni düzenleme
07:58 Şehitlerin kanları yerde kalmadı 1’i kırmızı 3’ü turuncu listedeki 5 terörist öldürüldü Şehitlerin kanları yerde kalmadı! 1'i kırmızı 3'ü turuncu listedeki 5 terörist öldürüldü
02:59 Hem suçlu hem güçlü Ceza yazan polislere “Sen insan değilsin“ diyerek tepki gösterdi Hem suçlu hem güçlü! Ceza yazan polislere "Sen insan değilsin" diyerek tepki gösterdi
22:09 Adı yasak aşk, tehdit, uyuşturucu kullanımı ve rüşvete karışan hakim hakkında karar çıktı Adı yasak aşk, tehdit, uyuşturucu kullanımı ve rüşvete karışan hakim hakkında karar çıktı
17:49 İstanbul’a dönüş göçü başladı 43 ilin bağlantı noktası ve otoyollarda araç kuyruğu oluştu İstanbul'a dönüş göçü başladı! 43 ilin bağlantı noktası ve otoyollarda araç kuyruğu oluştu
08:51 Taksimetre parasını ödemeyen kadından ağızlara açık bırakan sözler: Ben rezillik duygusunu hissetmem Taksimetre parasını ödemeyen kadından ağızlara açık bırakan sözler: Ben rezillik duygusunu hissetmem
00:29 Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna Barış Zirvesi’ne ilişkin iddiaları yalanladı Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna Barış Zirvesi'ne ilişkin iddiaları yalanladı
00:17 Niğde’de 1 kişiyi hastanelik eden başıboş köpek öldü, mahalle karantinaya alındı Niğde'de 1 kişiyi hastanelik eden başıboş köpek öldü, mahalle karantinaya alındı
00:11 Türkiye’nin dört bir yanından boğulma haberleri geldi: 4’ü çocuk 10 kişi öldü Türkiye'nin dört bir yanından boğulma haberleri geldi: 4'ü çocuk 10 kişi öldü
22:34 Duyunca şok olacaksınız İşte Arda Güler’in yeni adresi Duyunca şok olacaksınız! İşte Arda Güler'in yeni adresi
22:15 Eşiyle tartışan şahıs ormana giderek canına kıydı Eşiyle tartışan şahıs ormana giderek canına kıydı
22:01 İsrail ordu sözcüsü Hagari’den Tel Aviv’i karıştıran Hamas itirafı İsrail ordu sözcüsü Hagari'den Tel Aviv'i karıştıran Hamas itirafı
21:48 Turnuvaya fırtına gibi başladılar Almanya’yı heyecanlandıran istatistik Turnuvaya fırtına gibi başladılar! Almanya'yı heyecanlandıran istatistik
21:37 Özgür Özel’den Bahçeli’yi kızdıracak sözler: Çıkar ittifakı onların işi Özgür Özel'den Bahçeli'yi kızdıracak sözler: Çıkar ittifakı onların işi
21:33 CHP, Mehmet Şimşek’le ne görüşecek Özgür Özel tek tek açıkladı CHP, Mehmet Şimşek'le ne görüşecek? Özgür Özel tek tek açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2024 09:56:00. #1.11#
SON DAKİKA: Van Gölü'nde Dalış Sezonu Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement