Van Gölü'nde Farkındalık Yüzme Etkinliği - Son Dakika
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Van Gölü'nde Farkındalık Yüzme Etkinliği

Van Gölü\'nde Farkındalık Yüzme Etkinliği

Kuraklık sonucu görünür hale gelen yapı kalıntılarında yüzdüler, Van Gölü'nün korunması çağrısı yapıldı.

10.11.2024 18:16
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Van'da doğaseverler, kuraklık nedeniyle çekilmenin yaşandığı Van Gölü'nde görünür hale gelen bazı yapı kalıntılarının bulunduğu bölgede yüzdü.

Van Gölü Aktivistleri Derneği, Van Gölü'nün korunmasına katkı sunmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla etkinlik düzenledi.

"Tarihe tanıklık et" sloganıyla organize edilen etkinlik kapsamında Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Adabağ mevkisinde bir araya gelen dernek üyeleri ve doğaseverler, kuraklığın etkisiyle Van Gölü'nde yaşanan çekilme sonucu görünür hale gelen bazı yapı kalıntılarının bulunduğu bölgede yürüyüş yaptı.

Daha sonra gölde yüzen dernek üyeleri ve doğaseverler, Van Gölü'nün ve kıyılarındaki güzelliklerin korunması için farkındalık çağrısı yaptı.

Derneğin yönetim kurulu üyesi Maşallah Özel, Van Gölü'nün güzelliklerine dikkati çekmeyi ve korunmasına katkı sunmayı amaçladıklarını söyledi.

Farkındalık oluşturmak için düzenledikleri etkinliğin keyifli geçtiğini belirten Özel, "Bugün tarihi bir ana şahitlik ediyoruz. Adabağ sahilindeyiz. Suların çekilmesiyle yerleşim alanı, mezarlık alanı ve antik yol görünür hale geldi. Gölde bir süre yüzdük. Gölün güzelliklerine dikkati çekmek, herkesin buraya sahip çıkmasını sağlamak istiyoruz." dedi.

Etkinliğe katılan Bitlis Eren Üniversitesi öğrencilerinden Türkmenistan uyruklu Snezhana Urazbayeva, etkinlikte güzel zaman geçirdiklerini ifade ederek, "Van Gölü'nün güzelliklerinin dünyaya tanıtılması gerekiyor. Göldeki antik yolu gördük. Etkinliğin düzenlemesinde emeği geçenlere teşekkür ederim." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Van Gölü'nde Farkındalık Yüzme Etkinliği - Son Dakika

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