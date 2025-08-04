Van Gölü'nde Serinleme Keyfi - Son Dakika
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Van Gölü'nde Serinleme Keyfi

Van Gölü\'nde Serinleme Keyfi
04.08.2025 14:45
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Sıcak havadan bunalanlar, Van Gölü sahillerinde yüzerek serinliyor. Yerli ve yabancı turistler yoğun ilgi gösteriyor.

Van'da sıcak havadan bunalan kent sakinleri ile çevre illerden gelenler, Van Gölü sahillerinde yüzerek serinliyor.

Sahilleri ve mavi bayraklı plajıyla bölgenin en önemli turizm değerlerinden Van Gölü sahilleri, havanın ısınmasıyla insanların en uğrak yerlerinden biri oluyor.

Kent sakinlerinin yanı sıra çevre il ve ilçelerden gelen vatandaşlar, sahillerde yoğunluk oluşturuyor.

Göle kıyısı bulunan Erciş ilçesine 20 kilometre mesafede bulunan yarım adadaki plaja gelenler, dinlenme ve gölde yüzerek serinleme imkanı buluyor.

Belçika'da yaşayan Ercan Zurel, Van'ın doğal güzelliklerine hayran kaldığını söyledi.

Herkese Van Gölü'nde yüzmeyi tavsiye eden Zurel, şunları kaydetti:

"Tatil için İzmir'e gelmiştik. Van Gölü suyunun şifalı olduğunu duyduk. Buraya ilk defa geldik. Temiz bir suyu, güzel bir plajı var. Van Gölü deniz gibi. Dalgası çok az, havası serin. Herkese buraya gelmelerini öneriyorum. Eşim ve dört çocuğumla geldik. Güzel vakit geçiriyoruz. Önümüzdeki yıl da buraya gelmeyi düşünüyoruz."

Mehmet Coşkun ise göle girerek sıcak havanın etkisinden kurtulmaya çalıştıklarını dile getirdi.

Coşkun, "Van Gölü'ne 'deniz' diyoruz. Her yıl ailece buraya tatile geliyoruz. Vaktimizi eğlenerek geçiriyoruz. Hem suyu hem de plajdaki imkanlar çok iyi. Herkese tavsiye ediyorum." diye konuştu.

Ozan Çelebi de "Yaz mevsiminde yerli ve yabancı turistler ilimize gelerek, burada tatil yapıyor. Tüm imkanlar var. Biz de fırsat buldukça buraya geliyoruz. Hem yüzüyor hem de plajdaki imkanlardan faydalanıyoruz." dedi.

Kaynak: AA

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