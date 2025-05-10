Van Hudut Hattında 22 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Van hudut hattındaki arama tarama faaliyetinde 22 kilo 277 gram uyuşturucu ele geçirildiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, hudut birliklerinin keşif, gözetleme ve devriye faaliyetleri, 7 gün 24 saat aralıksız sürüyor.

Bu kapsamda Van hudut hattında yapılan arama tarama faaliyetinde 22 kilo 277 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Ele geçirilen uyuşturucu, Çaldıran İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edildi.