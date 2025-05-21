Van İl Halk Kütüphanesi'ne Yoğun İlgi - Son Dakika
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Van İl Halk Kütüphanesi'ne Yoğun İlgi

21.05.2025 15:58
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Van'da hizmet veren kütüphane, kitap sayısını 554 bine çıkararak büyük bir ilgi görüyor.

Van İl Halk Kütüphanesine yoğun ilgi

VAN - Van'da 2022 yılında hizmete başlayan İl Halk Kütüphanesi yoğun ilgi görüyor.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Van İl Halk Kütüphanesi Müdürü Mehmet Sait Pişkin, 2022 yılında hizmete açılan kütüphanede kültür, sanat, edebiyat, felsefe, tarih, coğrafya gibi alanlarda bütün kitapların yer aldığını ifade ederek, sabah 08.00 ila akşam 17.00 saatleri arasında hizmet sunduklarını söyledi. Bebek bölümü, çocuk bölümü ve yetişkin olmak üzere kütüphanenin üç bölümden oluştuğunu vurgulayan Pişkin, "2022 yılından önce 225 bin kitabımız vardı ancak valimizin ilimize teşriflerinden sonra şu anda 554 bin kitabımız var. Bu, çok büyük ve çok güzel bir rakam. Bunun yanında üye sayımızda da büyük bir artış söz konusu. Nüfusa oranla Türkiye'de kütüphane üyeliği en çok olan il sıralamasında birinci sıradayız. Şu anda halihazırda 4'ü bebek ve çocuk olmak üzere 20 kütüphanemiz hizmet vermektedir. Yani Van, kütüphane anlamında altın çağını yaşıyor" dedi.

Günümüzde artık kütüphane konseptinin tamamen değiştiğine dikkat çeken Pişkin, "Kütüphaneler biraz sosyal yaşam merkezi haline geldi. Günümüzde kütüphaneler, sadece kitap alıp verme değil de kültürel, sosyal, yaşam, aile ve benzeri etkinliklerin düzenlendiği, konferansların, panellerin, yazar-okur buluşmalarının, yarışmaların oluşturulduğu birer kültür ve sanat merkezi halini almıştır" ifadelerini kullandı.

Kitaba erişim noktasında sıkıntı yaşayan vatandaşlar ve öğrenciler için gezici kütüphane aracı hizmeti sunduklarını belirten Pişkin, "Kütüphaneye ulaşmada dezavantajlı olan vatandaşlarımıza gezici kütüphane aracımızla hizmeti götürmekteyiz. 15 günde bir aynı noktaya uğruyoruz ve bıraktığımız kitapları yenisiyle değiştiriyoruz. Yani bize gelemeyene bizler hizmeti götürüyoruz. Bunun yanında yine evinde çalışma ortamı olamayan ya da çalışma ortamında sıkıntı yaşayan öğrencilerimiz, kütüphane bünyesinde oluşturulan salonlarda, rahatça ders çalışıp sınava hazırlanabiliyorlar. Öğrenciler, sabah 08.00'dan gece 23.00'a kadar güvenli bir ortamda sınavlara hazırlanıyorlar. Çok aşırı bir yoğunluk söz konusu. Bazen çalışma salonlarında oturup, ders çalışmak veya sınavlara hazırlanabilmek için öğrenciler sırayla alınıyor" diye konuştu.

Öğrenciler ise evde rahat bir ortam bulamadıkları için Van İl Halk Kütüphanesi salonlarında sınava hazırlandıklarını belirterek, böyle bir imkanı kendilerine sunan yetkililere teşekkür ettiklerini söylediler.

(ATL-MSA-Y)

Kaynak: İHA

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