Van'ın Çaldıran ilçesi buz kesti

VAN - Van'ın Çaldıran ilçesinde gece hava sıcaklığının eksi 12 dereceye düşmesi, hayatı durma noktasına getirdi.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde dondurucu soğuklar etkisini sürdürürken, Türkiye'nin en soğuk yerleşim yerlerinden biri olan Çaldıran ilçesinde gece eksi 12 dereceye kadar düşen hava sıcaklığı nedeniyle ağaçların dalları buz tuttu. Denizden 2 bin 50 metre yükseklikteki ilçede soğuk hava nedeniyle ağaçlar kırağı, akarsu ve dereler buz kesti.