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Van'ın Çatak Kaymakamı Kadir Kılıç, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü çalışanlarıyla bir araya geldi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Sancaklı'dan ilçedeki eğitim durumuyla ilgili bilgi alan Kılıç, kurum çalışanlarıyla sohbet etti.

Kılıç, eğitimde kaliteyi arttırmayı hedeflediklerini, bunun için gerekli çalışmaları yapacaklarını söyledi.

Kaliteli eğitimle başarı çıtasının yükseleceğini anlatan Kılıç, "İlçemizin eğitim durumunu daha da iyileştirmek hepimizin görevi. Bunun için el birliğiyle çalışacağız. Okullarımızdaki eksikleri gidererek, çocukların bilgiye erişimini kolaylaştıracağız." dedi.