Van'ın Çatak Kaymakamı Kadir Kılıç, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü çalışanlarıyla bir araya geldi - Son Dakika
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Van'ın Çatak Kaymakamı Kadir Kılıç, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü çalışanlarıyla bir araya geldi

Van'ın Çatak ilçesinin kaymakamı Kadir Kılıç, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü çalışanlarıyla bir araya gelerek eğitim durumu hakkında bilgi aldı ve kaliteli eğitim için çalışmalar yapacaklarını belirtti.

07.08.2024 15:16
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Van'ın Çatak Kaymakamı Kadir Kılıç, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü çalışanlarıyla bir araya geldi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Sancaklı'dan ilçedeki eğitim durumuyla ilgili bilgi alan Kılıç, kurum çalışanlarıyla sohbet etti.

Kılıç, eğitimde kaliteyi arttırmayı hedeflediklerini, bunun için gerekli çalışmaları yapacaklarını söyledi.

Kaliteli eğitimle başarı çıtasının yükseleceğini anlatan Kılıç, "İlçemizin eğitim durumunu daha da iyileştirmek hepimizin görevi. Bunun için el birliğiyle çalışacağız. Okullarımızdaki eksikleri gidererek, çocukların bilgiye erişimini kolaylaştıracağız." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Van'ın Çatak Kaymakamı Kadir Kılıç, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü çalışanlarıyla bir araya geldi - Son Dakika

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