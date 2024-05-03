Van'ın Erciş ilçesinde otomobil şarampole devrildi, 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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Van'ın Erciş ilçesinde otomobil şarampole devrildi, 5 kişi yaralandı

Van\'ın Erciş ilçesinde otomobil şarampole devrildi, 5 kişi yaralandı

Van-Erciş kara yolu Haydarpaşa Mahallesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında, Cafer Yıldız yönetimindeki otomobil şarampole devrildi. Kazada sürücü ile birlikte araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulansla Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

03.05.2024 18:21
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Van'ın Erciş ilçesinde kontrolden çıkarak şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Van-Erciş kara yolu Haydarpaşa Mahallesi yakınlarında Cafer Yıldız yönetimindeki 65 EU 757 plakalı otomobil, kontrolden çıktı.

Şarampole devrilen otomobilin sürücüsü ile araçta bulunan 4 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulansla Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Van'ın Erciş ilçesinde otomobil şarampole devrildi, 5 kişi yaralandı - Son Dakika

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