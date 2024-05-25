Van'ın Gevaş ilçesinde ot toplarken kayalıktan düşen kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Van'ın Gevaş ilçesinde ot toplarken kayalıktan düşen kişi hastaneye kaldırıldı

Van\'ın Gevaş ilçesinde ot toplarken kayalıktan düşen kişi hastaneye kaldırıldı

Van'ın Gevaş ilçesine bağlı Kuşluk Mahallesi'nde ot toplayan 57 yaşındaki H.D, dengesini kaybederek kayalıktan düştü. Yaralı, seferber olan UMKE, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından hastaneye ulaştırıldı.

25.05.2024 23:01
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Van'ın Gevaş ilçesi kırsalında ot toplarken kayalıktan düşerek yaralanan kişi, seferber olan ekiplerce hastaneye ulaştırıldı.

AFAD İl Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Kuşluk Mahallesi kırsalında ot toplayan 57 yaşındaki H.D, dengesini kaybederek kayalıktan düştü.

Başından ve sırtından yaralanan H.D'yi görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

Bölgeye sevk edilen UMKE, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri, kara yolundan yaklaşık iki saatlik yürüyüşün ardından yaralının bulunduğu bölgeye vardı.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan H.D, halat yardımıyla düştüğü yerden alınarak ambulansa ulaştırıldı.

Yaralı, Gevaş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Van'ın Gevaş ilçesinde ot toplarken kayalıktan düşen kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

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