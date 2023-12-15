Van\'ın Özalp ilçesinde yoğun sis

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VAN'ın Özalp ilçesinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü, sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı.

Özalp'te dün akşam saatlerinde karla karışık yağmur etkili oldu. Yağış sonrası etkili olan sis, sabaha karşı daha da arttı. Görüş mesafesinin 5 metreye kadar düştüğü ilçede, sürücüler ile yayalar zor anlar yaşadı. Bazı sürücüler araç farlarını yakarak trafikte ilerlerken, ilçenin yüksek kesimleri ise yağan karla birlikte beyaz örtüyle kaplandı. (DHA)