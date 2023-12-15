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Van'ın Özalp ilçesinde yoğun sis

Özalp ilçesinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü, sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı. Karla karışık yağmurun ardından artan sis, ilçede trafikte ilerlemeyi zorlaştırdı.

15.12.2023 - 14:24,
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VAN'ın Özalp ilçesinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü, sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı.

Özalp'te dün akşam saatlerinde karla karışık yağmur etkili oldu. Yağış sonrası etkili olan sis, sabaha karşı daha da arttı. Görüş mesafesinin 5 metreye kadar düştüğü ilçede, sürücüler ile yayalar zor anlar yaşadı. Bazı sürücüler araç farlarını yakarak trafikte ilerlerken, ilçenin yüksek kesimleri ise yağan karla birlikte beyaz örtüyle kaplandı. (DHA)

Van\'ın Özalp ilçesinde yoğun sis
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Van'ın Özalp ilçesinde yoğun sis - Son Dakika
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