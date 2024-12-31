Van Kedi Villası, 2024'te 200 Bin Ziyaretçi Ağırladı - Son Dakika
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Van Kedi Villası, 2024'te 200 Bin Ziyaretçi Ağırladı

Van Kedi Villası, 2024\'te 200 Bin Ziyaretçi Ağırladı

Dünyaca ünlü Van kedilerinin korunduğu Van Kedi Villası, 2024 yılında yaklaşık 200 bin yerli ve yabancı turistin ilgisini çekti. Ziyaretçiler, Van kedilerinin sevimliliğiyle unutulmaz anlar yaşadı.

31.12.2024 10:28  Güncelleme: 10:32
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VAN'ın önemli değerlerinden, bir gözü mavi, diğeri kehribar renkli dünyaca ünlü Van kedileri, kente gelenlerin görülecekler listesinin başında yer alıyor. Van Kedi Villası Hayvan Sorumlusu Mehmet Atar Bayır, merkezi 2024 yılında yaklaşık 200 bin yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiğini söyledi.

Farklı göz renkleri ve bembeyaz tüyleriyle ünü ülke sınırlarını aşan Van kedileri, Van YYÜ yerleşkesindeki Van Kedi Villası'nda özenle bakılıyor. Van kedileri, sevimli halleriyle ziyaretçilerini karşılıyor. Van kedisinin genetik, morfolojik ve fizyolojik özelliklerini korumak amacıyla 1992 yılında kurulan Van Kedisi Araştırma Merkezi'nde yoğun ve titiz çalışma yapılıyor. Nesillerinin devamı için çalışmaların sürdüğü Van Kedi Villası'nda bir yandan da Van kedisini merak eden yerli ve yabancı turistler ağırlanıyor. Kent turizmine önemli katkının sunulduğu merkeze, her mevsim ziyaretçi geliyor. 2024 yılında merkez, yaklaşık 200 bin yerli ve yabancı turist ağırladı. Van Kedi Villası Hayvan Sorumlusu Mehmet Atar Bayır, "Burası Van'ı ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin geldiği bir yerdir. Dünyaca ünlü Van kedisini ziyaret edenlerin sayısında dönem dönem artışlar oluyor. Bu yıl yaklaşık 100 bin yerli ziyaretçi, 70 bin öğrenci, 30 bin de yabancı turist burayı ziyaret etti. Yani merkezimiz bu yıl 200 bin ziyaretçi ağırladı. Özellikle tatil günlerinde aileler çocuklarıyla gelip kedileri ziyaret edip onlarla temas ediyorlar" diye konuştu.

Van Kedi Villası'nı ziyaret eden Ümmühan Deniz, Van kedilerini çok beğendiğini belirterek, " İzmir'den geldik. Oğlum burada oturuyor. Onu ziyarete gelince Van kedilerini de görmek istedik. Çok beğendik. Van'ı da çok beğendik, çok güzel. Gezilecek yerleri gördük. Bugün de burayı ziyaret ettik. Hepsi çok sevimli ve çok güzeller" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Van Kedi Villası, 2024'te 200 Bin Ziyaretçi Ağırladı - Son Dakika

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