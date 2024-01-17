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Van Muradiye'de Belediye Ekipleri Hayvanlara Yemleme Çalışması Yaptı - Son Dakika
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Van Muradiye'de Belediye Ekipleri Hayvanlara Yemleme Çalışması Yaptı

Van'ın Muradiye ilçesinde belediye ekipleri, kış şartlarından olumsuz etkilenen sahipsiz hayvanlar ve kuşlar için yemleme çalışması yaptı. Belediye ekipleri, köpek ve kediler için mama bırakırken, kuşlar için de buğdayları ağaç dallarına astı. Zabıta memuru Mehmet Emin Başaran, hayvanların aç kalmaması için düzenli olarak yemleme çalışması yaptıklarını belirtti.

Van Muradiye\'de Belediye Ekipleri Hayvanlara Yemleme Çalışması Yaptı
17.01.2024 - 15:15,  Güncelleme: 15:18
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Van'ın Muradiye ilçesinde belediye ekipleri kardan dolayı yiyecek bulmakta zorlanan sahipsiz hayvanlar ve kuşlar için yemleme çalışması yaptı.

Belediye ekipleri, kış şartlarından olumsuz etkilenen köpek ve kediler için belirledikleri alanlara mama bıraktı, kuşlar için de pet bardaklara doldurdukları buğdayları ağaç dallarına astı.

Zabıta memuru Mehmet Emin Başaran, sahipsiz hayvanlarının aç kalmaması için Murat Şelalesi bölgesindeki alana mama bıraktıklarını söyledi.

Başaran, kış boyunca yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar için zaman zaman yemleme çalışması yaptıklarını dile getirdi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Van Muradiye'de Belediye Ekipleri Hayvanlara Yemleme Çalışması Yaptı - Son Dakika
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