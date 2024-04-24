Van Nirun Şahingiray Eğitim Parkı\'nda 23 Nisan Şenliği düzenlendi

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı Van Nirun Şahingiray Eğitim Parkı'nda, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla "23 Nisan Şenliği" düzenlendi.
Edremit ilçesindeki Van Nirun Şahingiray Eğitim Parkı yerleşkesinde yapılan şenliğe, 450 öğrenci, gönüllüler, öğretmenler ve aileler katıldı.
Geleneksel hale getirilen şenlikte gönüllüler ve öğretmenler, çocukların yüzünü boyadı, oyunlar oynayarak eğlenceli anlar yaşamalarını sağladı.
Etkinlik, çocuklara ikramların yapılmasıyla sona erdi.
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