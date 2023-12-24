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Van ve ilçelerinde kar yağışı nedeniyle 272 yerleşim yeri ulaşıma kapandı - Son Dakika
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Van ve ilçelerinde kar yağışı nedeniyle 272 yerleşim yeri ulaşıma kapandı

Van ve ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 272 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Karla mücadele ekipleri yolların açılması için çalışma başlattı. Kar kalınlığı kent merkezinde 7, yüksek kesimlerde yaklaşık 30 santimetreye ulaştı. Van genelinde 96 mahalle ve 176 mezra olmak üzere 272 yerleşim yeri yolu ulaşıma kapandı. Büyükşehir belediyesi karla mücadele ekipleri yolların yeniden ulaşıma açılması için çalışma başlattı.

24.12.2023 - 09:26,
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VAN ve ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 272 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Karla mücadele ekipleri yolların açılması için çalışma başlattı.

Kent genelinde dün akşam başlayan kar yağışı gece geç saatlere kadar devam etti. Kar kalınlığı kent merkezinde 7, yüksek kesimlerde yaklaşık 30 santimetreye ulaştı. Kar yağışı ile Van genelinde 96 mahalle ve 176 mezra olmak üzere 272 yerleşim yeri yolu ulaşıma kapandı. Yolların yeniden ulaşıma açılması için büyükşehir belediyesi karla mücadele ekipleri çalışma başlattı.(DHA)

Van ve ilçelerinde kar yağışı nedeniyle 272 yerleşim yeri ulaşıma kapandı
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Van ve ilçelerinde kar yağışı nedeniyle 272 yerleşim yeri ulaşıma kapandı - Son Dakika
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