Vance: Avrupa'nın Güvenliği İçin Endişeler Var

Güncel

NEW ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Donald Trump yönetiminin Avrupa'nın güvenliği konusunda endişeli olduğunu, diğer yandan Rusya ile Ukrayna arasında makul bir anlaşmaya varılabileceğine inandıklarını söyledi.

Vance, Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen 61. Münih Güvenlik Konferansı'nda (MSC 2025) konuştu.

Avrupa'nın güvenliği konusunda Trump yönetiminin "çok endişeli" olduğunu dile getiren Vance, öte yandan Rusya ile Ukrayna arasında makul bir anlaşmaya varılabileceğine de inandıklarını belirtti.

Vance, "Ayrıca önümüzdeki yıllarda Avrupa'nın kendi savunmasını sağlamak için büyük bir adım atmasının önemli olduğuna inanıyoruz. Avrupa'ya karşı en çok endişelendiğim tehdit Rusya, Çin veya başka bir dış aktör değil, endişelendiğim şey içeriden gelen tehdit." dedi.

Avrupa'yı, ABD ile paylaştığını savunduğu "ifade özgürlüğü" gibi en temel değerlerin bazılarından geri çekilmekle eleştiren Vance, "Ne yazık ki bugün Avrupa'ya baktığımda, Soğuk Savaş'ın galiplerinin başına ne geldiğini bazen çok net anlayamıyorum." diye konuştu.

Avrupa'da düzensiz göçmen sorununa değindi

"Burada temsil edilen ulusların karşı karşıya olduğu tüm baskılar, zorluklar arasında bugün kitlesel göçten daha acil bir şey olmadığına inanıyorum." diyen Vance, Avrupalı yetkililere kıtadaki düzensiz göçü durdurma çağrısı yaptı.

Almanya'da yaşayan neredeyse her 5 kişiden birinin yurt dışından gelen göçmen olmasını örnek gösteren Vance, "Bu kıtadaki hiçbir seçmen, milyonlarca denetlenmemiş göçmene kapıları açmak için sandık başına gitmedi." ifadesini kullandı.

"Amerikan demokrasisi Thunberg'e dayanabiliyorsa, sizler de Musk'a dayanabilirsiniz"

Vance, Avrupa'da vatandaşların, kontrolden çıkan göçü sona erdirmeyi vadeden siyasi liderlere oy verdiğine dikkati çekerek, "Bu büyük soruları sandıkta karara bağlamak demokrasinin işidir. İnsanları reddetmenin, endişelerini görmezden gelmenin, daha da kötüsü, medyayı ve seçimleri kapatmanın veya insanları siyasi süreçten dışlamanın hiçbir şeyi korumadığına inanıyorum." dedi.

İfade özgürlüğünün demokrasi için kaçınılmaz olduğuna ve demokrasilerde 'güvenlik duvarına yer olmadığına' işaret eden Vance, vatandaşların seçimlerinin yanı sıra ülke dışından gelecek eleştiriler konusunda İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg ile milyarder iş insanı Elon Musk'ı örnek gösterdi.

Vance, "Bana güvenin, bunu tüm mizahımla söylüyorum, eğer Amerikan demokrasisi Greta Thunberg'in 10 yıllık azarına dayanabiliyorsa, sizler de Elon Musk'ın birkaç ayına dayanabilirsiniz." ifadesini kullandı.

Thunberg, uzun yıllardır ABD'ye iklim değişikliği ve en son Gazze soykırımı üzerinden eleştiriler yöneltirken, Amerikalı milyarder Elon Musk da geçen ay Almanya ve İngiltere'nin iç siyasetine yönelik yorumlarıyla tartışmalara yol açmıştı.

Musk, aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisini (AfD) överek "Almanya'yı sadece AfD kurtarabilir." ifadesini kullanmış, bunun üzerine Avrupalı liderler Musk'ı iç işlerine müdahale etmekle suçlamıştı.

Vance, konferanstaki konuşmasında ayrıca Trump yönetiminin, Avrupalıların kendi kıtalarının geleceğinde daha büyük rol oynaması gerektiğine inandığını hatırlatarak, "Bu yük paylaşımı terimini duymadığınızı düşünüyoruz. Avrupa (kendi güvenliği için) öne çıkarken, ABD'nin dünyanın büyük tehlike altındaki bölgelerine odaklanmasının, birlikte paylaşılan bir ittifakın önemli bir parçası olduğunu düşünüyoruz." dedi.

Bu arada, Vance'in bugün Münih Güvenlik Konferansı marjında, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Rusya-Ukrayna Savaşı'na çözüm bulma amacıyla bir araya gelmesi bekleniyor.