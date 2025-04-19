Vance, Vatikan'da Kardinal Parolin ile Görüştü

ABD Başkan Yardımcısı James David (JD) Vance, Vatikan Devlet Sekreteri (Başbakan) Kardinal Pietro Parolin ile bir araya geldi.

Paskalya Yortusu'nu geçirmek üzere dün ailesiyle İtalya'nın başkentine gelen Vance, bugün de Roma'ya komşu Vatikan Şehir Devleti'ne geçerek resmi temaslarda bulundu.

Vatikan Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Vance'ın burada Vatikan Devlet Sekreteri (Başbakan) Kardinal Parolin ve Vatikan Devletlerle İlişkiler Sekreteri (Dışişleri Bakanı) Monsenyör Paul Richard Gallagher ile görüştüğü belirtildi.

Açıklamada, görüşmenin samimi bir atmosferde gerçekleştiği aktarılarak "Vatikan ile ABD arasında mevcut olan iyi ikili ilişkilerden duyulan memnuniyet ifade edildi ve din ve vicdan özgürlüğü hakkının korunmasına yönelik ortak taahhüt yeniden vurgulandı." ifadesi kullanıldı.

Uluslararası gündemdeki konulara da değinildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Uluslararası durum hakkında, özellikle savaş, siyasi gerilimler ve zorlu insani koşullardan etkilenen ülkeler bağlamında görüş alışverişinde bulunuldu. Göçmenler, mülteciler ve mahkumların özellikle üzerinde duruldu. Ortak ilgi alanlarına giren diğer konular da ele alındı. Son olarak, ABD'de devlet ile Katolik Kilisesi arasında huzurlu bir işbirliği umudu dile getirildi ve Kilise'nin savunmasız insanlara sunduğu değerli hizmet takdirle anıldı."

Vance'ın ziyareti dolayısıyla Vatikan'da geniş güvenlik önlemleri alındı.

2019 yılında Katolik olmayı seçen Vance, bu görüşmesinden önce dün de ailesiyle yine Vatikan'a gelerek Aziz Petrus Bazilikası'nda Paskalya Yortusu öncesindeki "Kutsal Cuma" günü etkinliklerinden "Hz. İsa'nın Çilesi" ayinine katılmıştı.