Vancouver Çin Mahallesi Festivali başladı

VANCOUVER, 14 Temmuz (Xinhua) -- Kanada'nın British Columbia eyaletine bağlı Vancouver kentinde düzenlenen 23. Vancouver Çin Mahallesi Festivali'nin maskotlarıyla fotoğraf çektiren bir çocuk, 13 Temmuz 2025.

Vancouver'ın tarihi Çin Mahallesi'nde her yıl düzenlenen kültür festivali, Çin mirasının ön plana çıkarıldığı performanslar, yiyecek stantları, sergiler ve aile dostu etkinlikler aracılığıyla çok kültürlülüğü teşvik etmeyi amaçlıyor. (Fotoğraf: Liang Sen/Xinhua)