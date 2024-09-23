Vanlı Hakem Düğün için Düdük Çaldı

Güncel

Kadir Ezildi bir nişan töreni daha yaptı! Kayınvalide, geline tepsi dolusu altın taktı

Karşılayanlar arasında sürpriz bir isim de vardı

Vanlı kadın hakem bu kez maç için değil nikah için düdük çaldı

VAN - Vanlı kadın hakem nikah töreni öncesi Atatürk Şehir Stadı'na gelerek önce hatıra fotoğrafı çekti, daha sonra maçta kullandığı düdüğü çaldı.

Van'ın yetiştirdiği başarılı kadın futbol hakemlerinden Zuhal Çınar, bir düğün salonunda düzenlenen nikah töreni ile hayatını Ömer Kamsız ile birleştirdi. Çınar ve Kamsız'ın bu mutlu gününde sevdikleri ve Van hakem camiası yoğun yalnız bırakmadı. Düğün töreni öncesi ilin başarılı kadın futbol hakemlerinden Zuhal Çınar, futbol hakemliğine başladığı ve başarılı maçlar yönettiği Van Atatürk Şehir Stadyumu'na gelerek, hatıra fotoğrafı çektirdi. Zuhal Çınar-Ömer Kamsız çifti Vanspor FK- Elazığspor maçı öncesi Van Atatürk Şehir Stadyumu'nda Karakobra taraftarları alkışlarla karşılarken, gelin ve damat Vanspor tezahüratı yaparak taraftara karşılık verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nda hakem olarak görev yaptığını ifade eden Zuhal Çınar, "2017 yılında başladım halen görev yapmaktayım. Futbolu çok seviyorum, hakemliği çok seviyorum. Kadınların yapamayacağı hiçbir şey yoktur. Bu yüzden kadınların gelip bu işi yapmalarını istiyorum. 22 Eylül 2024 tarihinde dünya evine girdim. Eşimde hakemliğime destek veriyor bundan sonrada destek verecek. Benin hakemliğime emek veren, beni destekleyen eski hakemimizden Zafer Kormakmaz'a şuan ki 8. bölge sorumlumuz Mustafa Kamil Abitoğulu'na çok teşekkür ediyorum. Buradan Vanspor'a da Elezığspor maçı öncesi başarılar diliyorum. Allah nasip ederse sonuna kadar yeşil sahalarda olacağım" dedi.

Ömer Kamsız, "Açıkçası şunu söylemek istiyorum. Ben eşimi zaten futbol yönetirken tanıdım. İlk olarak ta orada aşık oldum diyebilirim. Futbol maçına gittim orada çok güzel bir maç yönetiyordu ve orada ona aşık oldum ve şimdide dünya evine giriyoruz" dedi.