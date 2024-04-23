Varto'da atlı ve eşekli 23 Nisan kutlaması - Son Dakika
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Varto'da atlı ve eşekli 23 Nisan kutlaması

Muş'un Varto ilçesine bağlı köy okulunda yapılan atlı ve eşekli gösteriyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı. Dutözü köyünde düzenlenen etkinlikte, öğrencilerin hayvan sevgisini daha iyi anlamaları için eşekli ve atlı kutlama yapıldı. Etkinlik sonrasında öğrenciler ilçe merkezindeki yetkilileri ziyaret etti.

23.04.2024 20:39  Güncelleme: 20:41
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Varto'da atlı ve eşekli 23 Nisan kutlaması

MUŞ - Muş'un Varto ilçesine bağlı köy okulunda yapılan atlı ve eşekli gösteriyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı.

Varto ilçesine yaklaşık 20 kilometre mesafede bulunan 35 haneli ve 400 nüfuslu Dutözü köyünde 16 öğrencisi bulunan Dutözü Köyü İlkokulunda düzenlenen etkinlikle 23 Nisan kutlandı. Köy Muhtarı Cengiz Aktaş ve Okul Müdiresi Nida Kazanç'ın hazırlamış olduğu etkinlikte, öğrencilerin hayvan sevgisini daha iyi anlamaları bakımında eşekli ve atlı kutlama yapıldı.

Çocukların köyde yaşamalarını göz önüne alarak hayvan sevgisini daha iyi aşılamak üzere böyle bir etkinlik yapmayı düşündüklerini söyleyen Dutözü Köyü İlkokulu Müdiresi Nida Kazanç, "Bugün 23 Nisan'ın 104. yıl dönümü nedeniyle toplandık. Çocuklarla birlikte bir yürüyüş yaptık. Şimdide gösterilerimize devam edeceğiz. İnşallah güzel bir etkinlik çıkaracaklar. Çok çalıştılar, güzel çalıştılar. Tüm çocukların bayramı kutlu olsun. Bu çocuklar köy çocukları, özellikle atlı ve eşekli bir kutlama yaptık. Çocukların hayvan ve doğa sevgisi olduğundan dolayı onları bu sevgiden mahrum etmedim" dedi.

Köyde yapılan etiklikten sonra ilçe merkezinde yemek yiyen öğrenciler, daha sonra Varto Kaymakamı Musa Ayyıldız'ı makamında ziyaret ettiler. İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Süne'nin de hazır bulunduğu ziyarette, öğrenciler yaptıkları etkinliklerle ilgili Kaymakam Ayyıldız'a bilgiler verdiler.

İl Jandarma Komutanlığında bomba arama köpeğinin gösterisini de izleyen öğrenciler, daha sonra Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğünü de ziyaret ederek köylerine döndüler.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Süne, tüm Vartoluların bayramını kutlayarak, Dutözü köyündeki çocukların 23 Nisan ile ilgili güzel bir etkinlik yaptıklarını dile getirdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Varto'da atlı ve eşekli 23 Nisan kutlaması - Son Dakika

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