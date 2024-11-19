Sivas'ta, çoban köpeklerinden kaçan vaşağın ağaca tırmanarak kendini korumaya çalışması cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Yıldızeli ilçesi Çağlayan köyünde hayvanlarını otlatan Selahattin Taş ve Fatih Ayvaz, ağaca tırmanarak köpeklerden korunmaya çalışan vaşağı fark etti.
Ayvaz, bu anları cep telefonuyla görüntüledi.
Son Dakika › Güncel › Vaşak Köpeklerden Kaçarken Agaca Tırmandı - Son Dakika
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