Vaşaklar Karda Görüntülendi

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Vaşaklar karlı arazide böyle görüntülendi

ARDAHAN - Ardahan'da karla kaplı arazide gezen 2 vaşak görüntülendi.

Nesli tehlike altında olan, gece avlanıp gündüz dinlendiği için 'ormanın hayaleti' diye de adlandırılan 2 vaşak, Ardahan'ın Hanak ilçesine bağlı Çiçekli dağ köyü ormanlık alanda görüntülendi.

Görüntülerde, karla kaplı arazide ilerleyen 2 vaşağın yürüyerek ormanın derinliklerine doğru gözden uzaklaşması yer alıyor