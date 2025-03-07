Vaşaklar Karda Görüntülendi

Vaşaklar karlı arazide böyle görüntülendi
ARDAHAN - Ardahan'da karla kaplı arazide gezen 2 vaşak görüntülendi.
Nesli tehlike altında olan, gece avlanıp gündüz dinlendiği için 'ormanın hayaleti' diye de adlandırılan 2 vaşak, Ardahan'ın Hanak ilçesine bağlı Çiçekli dağ köyü ormanlık alanda görüntülendi.
Görüntülerde, karla kaplı arazide ilerleyen 2 vaşağın yürüyerek ormanın derinliklerine doğru gözden uzaklaşması yer alıyor
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