Vatikan\'dan Papa\'nın sağlık durumuyla ilgili açıklama! Kritik süreçte, her şey değişebilir

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo’nun, akciğerinde tespit edilen kitlenin (nodül) alınması için 13 Ekim’de geçirdiği ameliyatın ardından bugün yapılan tetkiklerin, genel durumunda istikrarlı bir iyileşme olduğunu teyit ettiği bildirildi.

Roma’daki Gemelli Hastanesinde geçen salı günü akciğerinden operasyon geçiren ve bunun neticesinde akciğer kanseri tanısı konulan Papa’nın sağlık durumuna ilişkin Vatikan Basın Ofisinden yazılı açıklama yapıldı.

“GENEL DURUMUNDA İSTİKRARLI BİR İYİLEŞME VAR”

Açıklamada, “Papa’nın bu sabah, kan testleri yapıldı ve göğüs röntgeni çekildi. Bunların sonucunda genel durumunda istikrarlı bir iyileşme olduğu teyit edildi. Solunum fizyoterapisi seansları devam etti. Ameliyat sonrası iyileşme, normal günlük aktivitelerini tamamen bağımsız olarak gerçekleştirmesine olanak tanıyor.” ifadeleri yer aldı.

AMELİYAT SONRASI İLK FOTOĞRAFLAR PAYLAŞILDI

Bu arada Vatikan, iyileşme dönemi dolayısıyla hastanede yatmaya devam eden 71 yaşındaki Papa’nın operasyon sonrası hastanedeki şapelde yönettiği ayinden çekilmiş ilk fotoğraflarını da kamuoyuna paylaştı.

İtalyan ANSA ajansı da Vatikan Basın Ofisine dayandırdığı haberinde, Papa’nın geleneksel pazar duasını icra etmesinin beklendiğini ancak bunun hastanede mi yoksa başka bir yerde, farklı bir formatta mı olacağının netleşmediğini belirtti.

ROMA-REAL MADRİD MAÇINI İZLEDİ

İtalyan basınında çıkan diğer haberlerde de Papa’nın, 14 Ekim’de UEFA Şampiyonlar Ligi’nde oynanan ve 4-3'lük skorla konuk İspanya ekibinin galibiyetiyle sonuçlanan Roma-Real Madrid maçını izlediği kaydedildi.

“PAPA, PAPALIK DÖNEMİNİ YENİDEN ŞEKİLLENDİREBİLİR”

Diğer yandan, Vatikan Devlet Sekreteri (Başbakan) Kardinal Pietro Parolin de gazetecilere akciğer kanseri teşhisi ışığında Papa’nın gerekli görmesi halinde papalık döneminin işleyişinde değişiklikler yapabileceğini söyledi.

Kardinal Parolin, Papa’nın birkaç gündür hastanede olduğuna dikkati çekerek, “Herhangi bir tahminde bulunmak imkansız. Ne zaman döneceğini, döndüğünde durumunun nasıl olacağını ve doktorların neler söyleyeceğini görmemiz gerekiyor. Tüm bu faktörlere dayanarak Papa, papalık dönemini yeniden şekillendirebilir; tabii gerçekten böyle bir yeniden şekillendirmeye ihtiyaç duyulursa.” değerlendirmesinde bulundu.

PAPA, 11 EKİM’DE AMELİYAT OLACAĞINI DUYURMUŞTU

Papa 14. Leo, 11 Ekim’de Vatikan’ın Aziz Petrus Meydanı’na bakan ofisinin penceresinden yaptığı geleneksel pazar duası sırasında, “Doktorlar, akciğerimde bir kitle tespit etti. Doktorlar müdahalenin uygun olduğuna inanıyor ve bu nedenle onların tavsiyesi üzerine nodülü aldırmak için ameliyat olmaya karar verdim. Ameliyat, önümüzdeki birkaç gün içinde yapılmak üzere planlandı. Manevi yakınlığınız için teşekkür ediyor ve kendimi dualarınıza emanet ediyorum.” sözlerini sarf etmişti.

AKCİĞER ADENOKARSİNOMU TANISI DOĞRULANDI

Vatikan’dan 13 Ekim’deki ameliyatın ardından yapılan yazılı açıklamada, 90 dakikalık ameliyatın başarılı geçtiği belirtilerek, “Papa’nın sağ akciğer alt lobu, video destekli radikal cerrahi uygulanarak çıkarıldı. Ameliyat öncesi testlerde şüphelenildiği gibi yapılan histolojik inceleme akciğer adenokarsinomu tanısını doğruladı.” değerlendirmesinde bulunulmuştu.

20 EKİM’E KADAR TÜM PROGRAMLARI İPTAL EDİLDİ

Vatikan, ameliyattan önce de Papa’nın iyileşmesi için 20 Ekim’e kadar bütün programlarının iptal edildiğini duyurmuştu.

Bu arada, basındaki haberlerde, Papa’nın 6-17 Kasım’da Uruguay, Arjantin ve Peru’yu kapsayan Güney Amerika gezisini iptal etmemek için hemen ameliyat olma kararı aldığı kaydedilmişti.

KONKLAVDA PAPA SEÇİLMİŞTİ

Vatikan’ın önceki devlet başkanı Papa Franciscus’un 21 Nisan 2025'te vefatının ardından Katolik Kilisesi’nin merkezi Vatikan’da 8 Mayıs 2025'teki Konklav’da (Papalık Seçimi) Papa olarak seçilen dönemin kardinali ABD’li Robert Francis Prevost, “Papa 14. Leo” ismini almıştı.